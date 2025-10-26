Taglio dell' Irpef | chi guadagna di più con gli aumenti di stipendio della manovra

Bresciatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In settimana è arrivato il via libera della Ragioneria dello Stato al testo della legge di bilancio per il 2026, nella formulazione "licenziata" dal governo Meloni che deve però ancora passare al vaglio del Parlamento (ed è quindi suscettibile di modifiche). La manovra è composta da 154 articoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

taglio irpef guadagna pi249Manovra 2026, chi guadagna di più dal taglio Irpef? La simulazione sui redditi - Ipotizzando la conferma del taglio, Il Sole 24 Ore rileva come il gettito Irpef annuale sia destinato a calare dell’1,26%. tg24.sky.it scrive

Taglio dell'Irpef: chi guadagna di più con gli aumenti di stipendio della manovra - A quanto ammontano gli incrementi in busta paga per alcune categorie di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, nel dettaglio ... Scrive today.it

taglio irpef guadagna pi249Taglio tasse 2026: chi ci guadagna e quanti soldi avrà in più in busta paga. Le cifre fascia per fascia - L'Irpef scenderà per i redditi tra 28mila euro e 50mila euro: l'aliquota calerà dal 35% al 33%, facendo risparmiare in modo significativo ... Si legge su affaritaliani.it

