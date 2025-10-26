Taekwondo Simone Alessio in semifinale e già certo di una medaglia ai Mondiali! Out ai quarti Conti
Simone Alessio non delude e regala alla spedizione azzurra la prima medaglia dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). L’Italia si sblocca dunque alla terza giornata della manifestazione e conquisterà come minimo un bronzo, in attesa del Final Block previsto a partire da mezzogiorno. Alessio, già campione del mondo a Manchester 2019 nei -74 kg e a Baku 2023 nei -80 kg, ha raggiunto la semifinale nella -87 kg al suo primo Mondiale nella nuova categoria di peso dopo il bronzo olimpico di Parigi. Il 25enne calabrese, numero 3 del seeding, ha collezionato tre vittorie consecutive sulla pedana cinese ottenendo il pass per il penultimo atto del torneo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
