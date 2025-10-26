Taekwondo Simone Alessio cede in finale a Eissa ed è argento mondiale nei -87 kg
Epilogo amaro al termine di una giornata comunque positiva per i colori azzurri, con Simone Alessio che ha regalato all’Italia del taekwondo la prima medaglia dei Campionati Mondiali di Wuxi 2025 ottenendo un prezioso argento nella -87 kg. Sfuma sul più bello il sogno del terzo titolo iridato in tre categorie diverse per il fuoriclasse italiano, sconfitto nell’ultimo atto dall’egiziano Seif Eissa dopo un percorso di alto profilo sulla pedana cinese. Il 25enne calabrese, autore di una stagione eccellente che lo ha proiettato subito ai vertici della graduatorie internazionali tra i pesi massimi dopo aver concluso un anno fa il precedente ciclo olimpico con il bronzo a Parigi 2024 nella -80 kg, si è confermato estremamente competitivo nella nuova categoria anche sul palcoscenico dei Mondiali perdendo però per un soffio la finalissima non senza rimpianti. 🔗 Leggi su Oasport.it
