sylla duella con boskovic a suon di punti ma il vakif di guidetti vince orro riposa fener ok

Myriam Sylla ha fornito una prestazione di grande carattere nel big match della quarta giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice ha guidato in maniera brillante il Galatasaray Istanbul di coach Massimo Barbolino, ma non è stato sufficiente per avere la meglio contro il VakifBank Istanbul. Il sestetto di coach Giovanni Guidetti ha prevalso per 3-0 (26-24; 25-19; 25-17) tra le mura amiche, infliggendo alle giallorosse il primo ko stagionale. Myriam Sylla ha messo a segno 16 punti (39% in fase offensiva e 64% in ricezione), risultando la top-scorer della propria formazione, considerando anche le difficoltà riscontrate dall’opposto Kaja Grobelna (7 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it