SWITCH EdiZon Overlay v1.011 | L’Ultima Versione con Supporto Aggiornato e Submenu!

La scena homebrew per Nintendo Switch non si ferma mai, e uno dei tool più essenziali per gli utenti più esigenti, EdiZon Overlay, ha appena ricevuto un importante aggiornamento. La versione v1.0.11 conferma il supporto continuativo per il firmware più recente e introduce miglioramenti di stabilità sotto il cofano. Grazie al lavoro di mantenimento di proferabg e ppkantorski, questo progetto nato dall'ingegno di WerWolv continua a essere un punto di riferimento per chi utilizza cheat codes direttamente in-game tramite una comoda overlay. Cosa c'è di nuovo in v1.0.11?. Il changelog per questa release è focalizzato su un aggiornamento fondamentale delle dipendenze: Aggiornamento di libultrahand a v2.

