Svolta sul furto dei gioielli a Louvre | due arresti La furia della procuratrice di Parigi per la fuga di notizie | chi sono i due sospettati

Due persone sono state arrestate ieri sera sospettate di far parte della banda che ha messo a segno il furto di goielli di Napoleone al Louvre di Parigi. L’operazione di polizia è scattata ieri sera, a una settimana dal colpo al polo museale. Il quotidiano Le Parisien sostiene che i due fermati fanno parte di una banda di quattro persone. Il gruppo aveva portato via nove preziosi gioielli dalla galleria Apollo, servendosi di un montacarichi e di un accesso incustodito del museo. La fuga di notizie e la rabbia della procuratrice: «Ora silenzio: solo danni all’indagine». La notizia degli arresti ha fatto andare su tutte le furie la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. 🔗 Leggi su Open.online

