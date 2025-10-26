Svolta nel delitto Mattarella Orlando | non fu solo mafia Arriveranno altre verità

Quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 ottobre 2025 – I ricordi sono confusi e le certezze messe per iscritto negli atti ufficiali e ripetute ai magistrati della Procura di Palermo che, a settembre 2024 l’avevano sentito, hanno lasciato il posto ai “non so”. Il verbale di interrogatorio preventivo di Filippo Piritore, ex funzionario della Mobile ed ex prefetto da venerdì ai domiciliari con l’accusa di avere depistato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, è un dietro front netto. “Il guanto? Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male”, dice al gip. L’ex funzionario, secondo l’accusa, mentendo, avrebbe contribuito a far perdere le tracce del guanto in pelle lasciato il 6 gennaio del 1980 nella Fiat 127 usata per la fuga da uno dei killer di Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

svolta nel delitto mattarella orlando non fu solo mafia arriveranno altre verit224

© Quotidiano.net - Svolta nel delitto Mattarella. Orlando: non fu solo mafia. “Arriveranno altre verità”

Scopri altri approfondimenti

svolta delitto mattarella orlandoSvolta nel delitto Mattarella. Orlando: non fu solo mafia. “Arriveranno altre verità” - giuridico di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Siciliana brutalmente ucciso il 6 gennaio 1980. Si legge su quotidiano.net

svolta delitto mattarella orlandoL’omicidio di Piersanti Mattarella e la via crucis di Giovanni Falcone - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "L’omicidio di Piersanti Mattarella e la via crucis di Giovanni Falcone" pubblicato il 26 Ottobre 2025 a firma di Roberto Scarpinato ... Segnala ilfattoquotidiano.it

svolta delitto mattarella orlandoDelitto Mattarella, i Nar, Cosa nostra e il giallo della traccia del killer: un mistero lungo 45 anni - «Si vuole evidentemente ancora mantenere all'oscuro, attraverso condotte depistatorie e inquinanti». Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Delitto Mattarella Orlando