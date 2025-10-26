Svolta nel delitto Mattarella Orlando | non fu solo mafia Arriveranno altre verità
Roma, 26 ottobre 2025 – I ricordi sono confusi e le certezze messe per iscritto negli atti ufficiali e ripetute ai magistrati della Procura di Palermo che, a settembre 2024 l’avevano sentito, hanno lasciato il posto ai “non so”. Il verbale di interrogatorio preventivo di Filippo Piritore, ex funzionario della Mobile ed ex prefetto da venerdì ai domiciliari con l’accusa di avere depistato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, è un dietro front netto. “Il guanto? Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male”, dice al gip. L’ex funzionario, secondo l’accusa, mentendo, avrebbe contribuito a far perdere le tracce del guanto in pelle lasciato il 6 gennaio del 1980 nella Fiat 127 usata per la fuga da uno dei killer di Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
