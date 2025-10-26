Svolta Garlasco La perizia scagiona Stasi | i nuovi elementi e perché potrebbe non essere il colpevole

La perizia dell'anatomopatologa Cattaneo potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco e scagionare Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Svolta Garlasco, "La perizia scagiona Stasi": i nuovi elementi e perché potrebbe non essere il colpevole

Scopri altri approfondimenti

“Sono lì dentro”. Garlasco, Andrea Sempio: la pista caldissima degli investigatori. Svolta sempre più vicina - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco. Svolta nell’inchiesta dell’ex Procuratore Venditti. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro dei dispositivi informatici dell’ ex procuratore, indagato per corruzione in atti giudiziari. Il commento di Milo Infante - X Vai su X

STASI Delitto di Garlasco, i nuovi esami riscrivono la dinamica dell’omicidio: gli elementi che potrebbero scagionare Stasi - Delitto di Garlasco, i nuovi esami riscrivono la dinamica dell’omicidio: gli elementi che potrebbero scagionare Stasi ... Segnala statoquotidiano.it

Delitto di Garlasco, i nuovi esami riscrivono la dinamica dell'omicidio: gli elementi che potrebbero scagionare Stasi - I risultati dell'ultima perizia: l'aggressione in più tempi e il tentativo di Chiara Poggi di difendersi La svolta, nelle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe ... Riporta msn.com

Ora della morte e sangue. La perizia scagiona Stasi - Se confermata, la svolta nelle indagini spiegherebbe la determinazione con cui la Procura di Pavia sta conducendo anche gli accertamenti sulla presunta tangente che i Sempio avrebbero fatto pervenire ... Lo riporta msn.com