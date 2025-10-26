Sviluppo Sud Catania netta sconfitta contro Emma Villas Siena

La Sviluppo Sud Catania non riesce a reagire dopo la sconfitta al tie break contro Macerata nella prima giornata di campionato. A Santa Croce sull’Arno in casa dell’Emma Villas Siena gli uomini di Paolo Montagnani subiscono un pesante 3 a 0 in una partita fortemente condizionata dagli errori e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

