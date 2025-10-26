Crescere nel segno della sostenibilità è possibile. Questo è emerso nel corso del convegno sul tema ’Caratteristiche socio-economiche dell’area picena: focus sulla sostenibilità come fattore competitivo’ organizzato da Banca del Piceno. L’Osservatorio socioeconomico della Banca ha presentato i risultati di una ricerca, realizzata con l’Università Politecnica delle Marche, sulla sostenibilità come strategia per vincere sul mercato. Il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati nell’intervento introduttivo ai lavori del convegno ha sottolineato il ruolo svolto dall’azienda di credito nell’organizzare annualmente questi importanti momenti di confronto e di analisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sviluppo economico, la sfida del territorio