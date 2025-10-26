Svastica fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai | denunciato un uomo

Un uomo di 45 anni è stato denunciato perché accusato di istigazione all'odio razziale per aver disegnato una svastica, seguita dal simbolo uguale e poi dalla Stella di David fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

’ Questo è quello che è spuntato in via Carducci, angolo con via Alfieri, a Fiumetto. Un segno ingiustificabile, da condannare, che denota un’ignoranza abissale quanto vergognosa (per giunta la svastica è pure disegnata male). Si - facebook.com Vai su Facebook

Svastica fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai: denunciato un uomo - Un uomo di 45 anni è stato denunciato perché accusato di istigazione all'odio razziale per aver disegnato una svastica, seguita dal simbolo uguale e ... Riporta fanpage.it

Svastica accanto alla stella di David, denunciato un attivista "Propal" - L'uomo, secondo i carabinieri, avrebbe tracciato la scritta fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai ... Scrive milanotoday.it

Il raid antisemita. Svastica sotto lo studio del regista Gabbai: "Ma io non arretro" - E quel segno "=" a equiparare l’orrore dell’Olocausto all’offensiva in corso di Israele nella Striscia di Gaza. ilgiorno.it scrive