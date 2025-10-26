Svastica accanto alla stella di David denunciato un attivista Propal

A sinistra una svastica, a destra una Stella di David. In mezzo un “uguale”. Un chiaro messaggio antisemita. È quello che era stato tracciato nelle scorse settimane fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai (in passato anche consigliere comunale in quota Pd). Nei giorni scorsi i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

