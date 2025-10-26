Superstrada e Statale Adriatica ancora lavori al viadotto | chiusa la rampa di accesso

Ferraratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora cantieri tra Superstrada e Adriatica. Anas ha, infatti, programmato l’esecuzione di una nuova fase di lavori di manutenzione del viadotto della Strada Statale 16 che sovrappassa il Raccordo Autostradale ‘Ferrara-Porto Garibaldi’ al chilometro 83,115. Per consentire le operazioni, sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

