Supercoppa Italiana | Inter-Bologna è Servita in Arabia

Inter, Supercoppa Italiana: svelate le date della Final Four Il calendario dell'Inter si arricchisce di un appuntamento cruciale a metà stagione. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della Supercoppa Italiana 20252026, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà in formato Final Four a Riyadh, in Arabia Saudita.

