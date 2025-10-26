Suo nipote è in arresto tentano truffa alla 101enne ma nonna Amelia chiama la polizia e li beffa
La banda di truffatori non aveva fatto i conti con la lucidità e la prontezza di nonna Amelia che dall’alto dei suoi 101 anni li ha gabbati sventando la truffa. Una prontezza elogiata dalla stessa polizia a cui la pensionata di Augusta si è rivolta: "Brava Amelia. 101 anni e non sentirli!”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un uomo di 58 anni, residente a Nardò, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni del nipote, un bambino di età inferiore ai dieci anni. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia ca - facebook.com Vai su Facebook
Nipote accoltellato dallo zio per la gestione del rifugio “Mai Tardi” di Madesimo: arriva l’arresto per tentato omicidio - Sondrio – È stato arrestato per tentato omicidio Massimiliano Pinoli, l’uomo di 44 anni che lo scorso 18 luglio ha accoltellato il nipote trentunenne Ivan Invernizzi nel rifugio alpino “Mai Tardi” di ... Da ilgiorno.it