Sul sentiero ghiacciato al buio con le sole torce dei cellulari | soccorsi i due escursionisti dispersi
Si sono concluse intorno a mezzanotte le operazioni di soccorso di due giovani escursionisti francesi, un ragazzo e una ragazza, che nella serata di sabato 25 ottobre 2025, avevano inviato una richiesta di aiuto al Nue 112 dopo essersi trovati in difficoltà lungo il sentiero Olivato, a quota 1. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
I consigli di Vale: La Val Nera Un sentiero nel cuore di Livigno, tra boschi, torrenti e il suono dell’acqua che scende dalle cascate della Val Nera che di inverno si trasforma in ghiaccio da scalare Un’escursione semplice ma spettacolare, perfetta per - facebook.com Vai su Facebook
Due giovani bloccati al buio sul sentiero ghiacciato nei pressi di Passo della Mauria: soccorsi - Due escursionisti francesi soccorsi nella notte a Forni di Sopra dopo essersi smarriti sul sentiero ghiacciato a 1800 metri. Scrive nordest24.it
Sorpresi dal buio perdono il sentiero, due escursionisti (partiti da Riccione) soccorsi sul Petrano: task force per salvarli - Sono state ore difficile per due giovani escursionisti che, partiti da Riccione, hanno voluto avventurarsi ... Secondo corriereadriatico.it
Senza ramponi su sentiero ghiacciato, escursionisti soccorsi - Senza ramponi, né altro tipo di attrezzatura idonea, su ghiaccio e neve dell'Appennino emiliano, vanno in difficoltà su un sentiero: per due ragazzi di 29 e 30 anni - ansa.it scrive