Marco Odermatt contro gli austriaci. La prima manche del gigante di Soelden vede il campione svizzero al comando della classifica, ma ci sarà battaglia per la vittoria con i padroni di casa Marco Schwarz e Stefan Brennsteiner, che sono staccati rispettivamente di uno e venticinque centesimi dall’elvetico. Il vento nella parte alta ha portato gli organizzatori a spostare la partenza più in basso. Odermatt è stato il migliore sul muro, ma ha perso molto nel tratto di piano finale, dove Schwarz gli ha recuperato quasi cinque decimi. Quarto posto per lo svizzero Thomas Tumler (+0.58), che ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha faticato soprattutto sul ripido, chiudendo a 73 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Subito Marco Odermatt nella prima manche a Soelden. Azzurri in ombra