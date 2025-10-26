Subito Marco Odermatt nella prima manche a Soelden Azzurri in ombra
Marco Odermatt contro gli austriaci. La prima manche del gigante di Soelden vede il campione svizzero al comando della classifica, ma ci sarà battaglia per la vittoria con i padroni di casa Marco Schwarz e Stefan Brennsteiner, che sono staccati rispettivamente di uno e venticinque centesimi dall'elvetico. Il vento nella parte alta ha portato gli organizzatori a spostare la partenza più in basso. Odermatt è stato il migliore sul muro, ma ha perso molto nel tratto di piano finale, dove Schwarz gli ha recuperato quasi cinque decimi. Quarto posto per lo svizzero Thomas Tumler (+0.58), che ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha faticato soprattutto sul ripido, chiudendo a 73 centesimi dalla vetta.
