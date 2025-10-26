Sub colto da malore durante la gara di pesca sportiva soccorso dalla motovedetta della capitaneria

SIROLO – Momenti di apprensione questa mattina al largo di Sirolo, dove un partecipante a una gara di pesca sportiva è stato colto da un malore durante un’immersione. La motovedetta CP 310 della Capitaneria di porto di Ancona, impegnata nelle attività di vigilanza e assistenza alla manifestazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L'atleta colto da malore alla Piccola Sanremo, a Sovizzo, è morto dopo un mese di coma. Il pm ha disposto l'autopsia, al momento non ci sono indagati. Lunedì i funerali a Ramon di Loria - facebook.com Vai su Facebook

Montebelluna, #Treviso. Operaio colto da malore su un'impalcatura a 15 metri di altezza. Risolutivo stamattina l'intervento con l'autoscala dei #vigilidelfuoco per portare a terra l'uomo e affidarlo al personale sanitario per il trasporto all'ospedale #16ottobre - X Vai su X

Malore in mare, sviene durante un'immersione: paura per un sub - L’uomo stava partecipando a una gara di pesca sportiva a Sirolo (Ancona): è intervenuta la Guardia costiera lo ha trovato privo di coscienza in acqua. Secondo msn.com

L’autopsia sul sub morto al Paguro: malore. Salgono a tre gli indagati - È stato probabilmente un malore, legato a pregresse fragilità di salute, a causare la morte di Ugo Coppola, il sub 54enne abruzzese scomparso in mare ... Da corriereromagna.it

Malore durante l’immersione: chi era il sub-recordman morto a Su Gologone - Oliena Tragedia nelle acque della fonte carsica di Su Gologone, a Oliena, dove uno speleosub è morto durante un’immersione esplorativa: l’uomo era Luca Pedrali, aveva 60 anni ed era originario di Salò ... Riporta lanuovasardegna.it