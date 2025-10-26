Stupratore liberato per un errore è caccia all' uomo a Londra

È caccia all'uomo a Londra, dopo che un richiedente asilo condannato per molestie sessuali è stato rilasciato per errore dalla prigione. Hadush Gerberslasie Kebatu, di nazionalità etiope, nel settembre scorso aveva aggredito sessualmente una donna e una ragazzina di quattordici anni e avrebbe dovuto scontare una pena di dodici mesi in un centro di detenzione per migranti. Aveva commesso il reato pochi giorni dopo esser arrivato nel Regno Unito su un barcone e aver trovato alloggio al Bell Hotel di Epping. Il suo caso aveva scatenato le proteste portate avanti dagli attivisti di estrema destra che si erano protratte a lungo e si erano concluse con una trentina di arresti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

