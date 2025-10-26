Studente ferito durante ginnastica dopo pallonata genitori chiedono risarcimento ma il Tribunale dice no | Nessuna culpa in vigilando
Fra le mura della palestra scolastica, una pallonata può trasformarsi in una questione di diritto e responsabilità che chiama in causa l’intero sistema dell’istruzione. La sentenza del Tribunale di Napoli (n.92172025, depositata lo scorso 15 ottobre) non si limita a risolvere una controversia tra un’allieva e l’amministrazione, ma ridisegna i confini della tutela per studenti e docenti, chiarendo chi deve rispondere davanti alla legge quando si verificano incidenti durante le attività scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
