Studente ammanettato per un errore dell’IA | ha scambiato un pacco di patatine per una pistola

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Baltimore County un algoritmo di sicurezza ha segnalato come “arma” un pacchetto di patatine, facendo intervenire la polizia contro uno studente disarmato. L’errore dell'IA solleva dubbi sull’affidabilità dei sistemi automatici nelle scuole americane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

