Striscia la Notizia torna in tv ma non è come vi immaginate | ecco dove e quando vedremo il tg satirico

Dopo mesi di assenza, Striscia la Notizia torna su Canale 5, ma con una rivoluzione storica: il tg satirico di Antonio Ricci non andrà più in onda nell’access prime time, bensì in prima serata. Ecco quando vedremo Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e il mitico Gabibbo. Leggi anche: Striscia la Notizia torna in onda! Gerry Scotti trema? Non proprio: ecco la soluzione di Pier Silvio Berlusconi Dopo ben 37 edizioni e oltre tre decenni di onorato servizio nell’access prime time di Canale 5, Striscia la Notizia sta per tornare, ma in una veste completamente nuova. Il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci, che per la prima volta era stato messo in pausa per far spazio a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, si prepara a riaccendere i riflettori a novembre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

