Stravolto il programma del GP di Malesia | i nuovi orari a Sepang per Moto3 Moto2 e MotoGP
Il programma della domenica del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale 2025, è stato completamente stravolto. Il clamoroso incidente prima del via della gara della Moto3 che ha visto coinvolti José Antonio Rueda e Noah Dettwiler ha portato ad una vera e propria rivoluzione in fatto di orari. La gara della classe più leggera sarebbe dovuta scattare alle ore 05.00 italiane (le ore 12.00 locali) ma tutto è stato fermato per le conseguenze dell’impatto avvenuto nel giro di allineamento. Lo spagnolo del team Red Bull ha compiuto un errore davvero clamoroso. Andando verso curva 4, infatti, ha tamponato Noah Dettwiler ad alta velocità distruggendo entrambe le moto. 🔗 Leggi su Oasport.it
