Milano – “Stranamente”: si chiama così l’ultima campagna di sensibilizzazione sulla salute mentale, firmata dagli studenti dell’università Iulm con Progetto Itaca e la partecipazione dell’attore e content creator Michele Basile. Una campagna approdata sui canali Rai e sui social con uno spot e inserita in un progetto più ampio che si pone un obiettivo: “Parlare di salute mentale in modo autentico, diretto e vicino ai giovani, abbattendo lo stigma legato ai disturbi mentali”. Sono stati gli studenti a scegliere di sviluppare questo argomento all’interno delle lezioni di Comunicazione sociale: sintomo di una consapevolezza crescente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Stranamente” alla Iulm: lo spot degli studenti per parlare ai coetanei della salute mentale