Stradella (Pavia), 26 ottobre 2025 - Stava camminando in via Pisacane quando è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto, con il volto parzialmente coperto dal cappuccio della felpa, che le ha strappato la borsetta. La donna, 70enne del posto, per fortuna non è caduta e non ha dunque riportato conseguenze fisiche, non rendendosi pertanto necessario l'intervento anche dei soccorsi sanitari. Sul posto sono invece intervenuti i carabinieri, della locale Stazione e del Radiomobile della Compagnia di Stradella, che hanno avviato le immediate ricerche del fuggitivo, che non hanno però avuto alcun esito, e le indagini per identificare il responsabile e il complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stradella, scippo in via Pisacane: donna di 70 anni aggredita alle spalle e derubata