Stefano Guarnieri a Tgcom24 | Non si vuole controllare la velocità alla guida

Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tgcom24 il presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, Stefano Guarnieri, ha ricordato come la tecnologia permetterebbe di limitare le prestazioni delle automobili: "Non si vuole controllare la velocità, se no si potrebbe fare". Nel corso dell'intervista il padre di un ragazzo morto in un incidente stradale a Firenze, nel 2010, ha ipotizzato alcune cause degli scontri mortali: "Ai ragazzi manca spirito critico, prevale una narrazione positiva del mito della velocità". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

stefano guarnieri a tgcom24 non si vuole controllare la velocit224 alla guida

© Tgcom24.mediaset.it - Stefano Guarnieri a Tgcom24: "Non si vuole controllare la velocità alla guida"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Stefano Guarnieri Tgcom24 Vuole