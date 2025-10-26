Stazione di Posta a Gandino una struttura per emergenze abitative

Un aiuto per le persone che restano senza fissa dimora e che possono riprogettare la propria vita affidandosi momentaneamente ai servizi sociali territoriali. È stata inaugurata sabato 25 ottobre a Gandino la nuova “Stazione di Posta” realizzata dall’Ambito Valle Seriana. La struttura, sostenuta da fondi PNRR per circa 240.000 euro, punta a rispondere ad emergenze abitative temporanee e di medio periodo attraverso un percorso condiviso con i servizi sociali, gli operatori e le persone ospitate. La Stazione (strutturata su due piani e con ampia veranda) è stata realizzata in via Dante Alighieri, a pochi passi dalle celeberrime “Quattro Vie” che ora danno il nome alla struttura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Stazione di Posta”, a Gandino una struttura per emergenze abitative

Leggi anche questi approfondimenti

Siracusa, un posto per i senza fissa dimora Dalla prossima settimana sarà pienamente operativo il progetto “Stazione di Posta 48”, promosso dal Distretto socio-sanitario D48, di cui il Comune di Siracusa è ente capofila, e finanziato con i fondi del Piano Nazio - facebook.com Vai su Facebook

Dalla residenza virtuale alla stazione di posta: così pure i senzatetto possono ricevere la corrispondenza https://ift.tt/L8a7unK - X Vai su X

La rivolta dei rioni del centro contro la stazione di posta per senza dimora: "Siamo saturi" - Le stazioni di posta sono strutture di accoglienza multifunzionale, per offrire supporto a persone senza dimora in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità sociale, sempre in collegamento ... Si legge su romatoday.it

Stazione di posta, scintille tra amministrazione e residenti. Il Comune: «Sarà sicura e controllata» - È durato più di due ore l’incontro con la cittadinanza nel palasport di via Antoniazzi animato da un dibattito rovente nel quale, fin dai primi istanti, si è palesato il disappunto dei ... Segnala ilgazzettino.it

"Stazione di posta, accuse pretestuose" - "Il gruppo Avanti Cento – attaccano subito – dimostra di voler ignorare il problema delle persone senza ... Segnala ilrestodelcarlino.it