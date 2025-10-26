Stati Uniti e Cina hanno finalmente raggiunto un accordo sul futuro di TikTok | cosa sappiamo

L'annuncio del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent: Stati Uniti e Cina hanno confermato l'accordo sul futuro di TikTok negli Stati Uniti già raggiunto a Madrid a metà settembre 2025. In programma giovedì un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping per formalizzare l'accordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

