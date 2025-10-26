Statale 36 3 ore e mezza con 40 minuti di coda per tornare a casa | Un disastro
Lecco, 26 ottobre 2025 – Tre ore mezza dalla Valtellina alla Brianza, passando per la sponda lecchese del lago di Como. Quasi un viaggio della speranza quello affrontato oggi pomeriggio da migliaia di automobilisti in Statale 36 per tornare a casa verso Monza e l'Hinterland milanese dopo il week end o la domenica trascorsi a spasso sui monti della provincia di Sondrio o sul lago di Como: più di duecento interminabili minuti per percorrere una novantina di chilometri, ad una velocità media di 25 km all'ora su una superstrada, ma, a tratti, in marcia anche a passo d'uomo, con code fino a 40 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
