Stasera in onda le prove Su di noi nessuna pressione Solita mossa di Ranucci il Garante lo smentisce
Un "documento importante, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente del Garante per la protezione dei dati personali ndr) che entra nella sede di Fratelli d'Italia poche ore prima della sanzione. Lì nella sede di partito di Fdi c'era Arianna Meloni". Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci torna alla carica con le accuse al Garante per la privacy che ha inflitto alla Rai una sanzione da 150 mila euro per avere pubblicato gli audio dell'ex ministro Sangiuliano e della moglie, nell'ambito del caso Boccia. E fa la solita mossa: promette di mandare in onda un'inchiesta clamorosa. Poco importa se anche stavolta sarà "a tesi", cioè con una teoria formulata a priori, dimostrata da "prove" più o meno solide. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Stasera andrà in onda la prima puntata di “Noi del Rione Sanità”. Una storia che nasce tra le pietre antiche e le voci dei nostri vicoli, tra i sogni dei giovani e le mani di chi ha scelto di restare. La serie è ispirata al libro “Noi del Rione Sanità” di don Antonio Lo - facebook.com Vai su Facebook
Perché Fiorello stasera va in onda prima di Affari tuoi, il "breve" ritorno su Rai1 con Fabrizio Biggio - X Vai su X
Stasera c’è Cattelan non va in onda stasera 22 aprile, quando sarà l’ultima puntata - Un programma televisivo che ci fa sorridere, riflettere, o semplicemente ci tiene compagnia dopo cena. Segnala dilei.it