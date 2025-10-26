Un "documento importante, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente del Garante per la protezione dei dati personali ndr) che entra nella sede di Fratelli d'Italia poche ore prima della sanzione. Lì nella sede di partito di Fdi c'era Arianna Meloni". Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci torna alla carica con le accuse al Garante per la privacy che ha inflitto alla Rai una sanzione da 150 mila euro per avere pubblicato gli audio dell'ex ministro Sangiuliano e della moglie, nell'ambito del caso Boccia. E fa la solita mossa: promette di mandare in onda un'inchiesta clamorosa. Poco importa se anche stavolta sarà "a tesi", cioè con una teoria formulata a priori, dimostrata da "prove" più o meno solide. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Stasera in onda le prove", "Su di noi nessuna pressione". Solita mossa di Ranucci, il Garante lo smentisce