Startup innovative il 14% guidato da donne Il Sud traina la crescita

Le startup innovative italiane guidate da donne rappresentano circa il 14% del totale. Un dato ancora basso, ma in crescita. Nonostante le difficoltà storiche legate all’accesso al credito e ai modelli di riferimento limitati sempre più imprenditrici emergono con progetti innovativi. Le imprese femminili sul totale nazionale sono circa il 22,2% con una crescita sostenuta soprattutto nel Sud, dove nel 2024 si è registrato un aumento delle startup guidate da donne pari al +175,5% con punte superiori al +300% in regioni come Campania e Molise. E’ quanto rileva un paper di StartupItalia. I settori in cui le startup femminili stanno emergendo con maggiore successo includono tecnologia, salute femminile, sostenibilità e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it