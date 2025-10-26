Stanno per arrestarlo Garlasco bomba dell’avvocato Taormina su Sempio | cosa succede

– Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica dopo le recenti dichiarazioni di Carlo Taormina. L’avvocato, da sempre figura controversa e protagonista di numerosi processi mediatici, ha scelto la propria pagina Facebook per lanciare un messaggio dai toni accesi che punta direttamente alle nuove indagini in corso sulla morte di Chiara Poggi. Nel suo lungo post, Taormina si rivolge ad Andrea Sempio, attuale indagato, invitandolo a presentarsi spontaneamente in Procura con i propri legali. La frase “Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno compiuto e stanno compiendo” ha immediatamente sollevato un’ondata di reazioni tra addetti ai lavori e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

