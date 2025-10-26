Stanno per arrestare Sempio | la nuova bomba di Carlo Taormina sul caso Garlasco

Carlo Taormina torna a far parlare di sé con un post infuocato che riaccende i riflettori sul delitto di Garlasco. L’avvocato romano, noto per le sue posizioni controcorrente, ha pubblicato su Facebook un lungo messaggio in cui lancia accuse pesanti e previsioni clamorose sull’inchiesta che da anni divide l’opinione pubblica. Nel suo intervento, Taormina si rivolge direttamente ad Andrea Sempio — oggi indagato nel nuovo filone d’indagine — invitandolo a presentarsi spontaneamente in Procura: «Qualcuno dica a Sempio di andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio». Poi aggiunge, in modo ancora più diretto: «Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno compiuto e stanno compiendo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

