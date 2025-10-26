Stanno per arrestare Sempio Garlasco bomba dell’avvocato Taormina | cosa ha scoperto

Carlo Taormina torna a far discutere, e lo fa ancora una volta con parole destinate a scuotere l’opinione pubblica. In un lungo e acceso post pubblicato su Facebook, l’avvocato romano ha ripreso il filo del delitto di Garlasco, la vicenda che dal 2007 non smette di alimentare polemiche, insinuazioni e nuovi scenari investigativi. Taormina, da sempre voce fuori dal coro sul caso, si è rivolto direttamente ad Andrea Sempio — oggi formalmente indagato in questo nuovo filone d’inchiesta — invitandolo a presentarsi spontaneamente in Procura per rendere interrogatorio. «Qualcuno dica a Sempio di andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio», ha scritto l’avvocato, lasciando intendere che la posizione del giovane potrebbe presto aggravarsi: «Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno compiuto e stanno compiendo». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it