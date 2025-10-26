Stai zitta o parlo Ballando con le stelle Barbara D’Urso | scontro aperto con Selvaggia Lucarelli

Serata complessa e ad alta tensione per Barbara D’Urso a “Ballando con le stelle”. La conduttrice, in gara nel dance show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha dovuto affrontare una delle puntate più difficili del suo percorso accanto al maestro Pasquale La Rocca. La loro ultima esibizione, pensata per stupire con un mix di tecnica e teatralità, non ha però convinto la giuria, che ha accolto la performance con freddezza e molte perplessità. Sin dai primi istanti, il clima in studio è apparso teso. Barbara, sempre sorridente e determinata, ha mostrato qualche segno di fatica, mentre la giuria sembrava pronta a una valutazione severa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque sono in Puglia in tour con lo spettacolo ispirato al libro di Michela Murgia: "Stai zitta", per la regia di Marta Dalla Via. Lo... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso", dice la conduttrice ora nel cast di ... Lo riporta ilmattino.it

Barbara D'Urso: «Ballando con le stelle è stata una scelta difficile. Mi hanno fatto cadere, sono stata zitta e ferma per un bel po'». Sul cachet della trasmissione - È uno dei personaggi più attesi della prossima edizione di Ballando con le Stelle, tanto che su di lei si sono ... Secondo ilmessaggero.it