Stagione Lirica 2025 del Comune di Padova al Verdi Così fan tutte

Padovaoggi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del concerto lirico-sinfonico, che si è tenuto lo scorso 31 giugno nella cornice di Piazza Eremitani con ampio successo di critica e di pubblico, la Stagione Lirica 2025 del Comune di Padova prosegue il cartellone al Teatro Verdi con due titoli d’opera e il tradizionale Concerto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

stagione lirica 2025 comuneLa stagione lirica di Padova - sinfonico dello scorso 31 giugno in Piazza Eremitani, la Stagione Lirica 2025 del Comune di Padova prosegue al Teatro Verdi con due titoli d’opera e il ... Come scrive giornaledellamusica.it

50^ Stagione lirica della Provincia di Lecce: al via la vendita di abbonamenti e biglietti. Ecco date e modalità di acquisto a partire dal 21 ottobre - L'attesissima Aida di Giuseppe Verdi, che torna dopo ben 18 anni a Lecce, aprirà la 50^ Stagione lirica della Provincia di Lecce, in programma dal 7 ... Riporta corrieresalentino.it

Sulle tracce di Casanova tra musica e teatro - Sulle tracce di Casanova è un’esperienza immersiva, dove la musica barocca si fa racconto e il racconto si fa emozione. Da padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Lirica 2025 Comune