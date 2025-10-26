Stadio Franchi il cronoprogramma è vicino Dalla copertura ai permessi | così la burocrazia diventa tiranna
Firenze, 26 ottobre 2025 – È ormai pronto, atteso con ansia e invocato da mesi da più parti. Ma finora non se ne conoscono i contenuti. Quella che si apre domani però potrebbe essere la settimana della nuova variante e del relativo cronoprogramma per il restyling dello stadio Franchi. Palazzo Vecchio ha fatto sapere che a breve sarà messo tutto nero su bianco in una determina. Finalmente. Un documento che oltre a chiarire una volta per tutte i tempi e le scadenze, ricalibrerà anche le varie fasi di intervento dopo i ritardi notevoli accumulati nell’ultimo anno e mezzo di cantiere. Nel mea culpa in cui Funaro ha ammesso che la nuova Fiesole non sarà pronta per il centenario viola, è stata comunque perentoria: la fine dei lavori resta nel 2029. 🔗 Leggi su Lanazione.it
