Stabile abbandonato da anni Tutto pronto per l’inaugurazione
Ci sono voluti dieci anni, ma il percorso costruito attraverso il finanziamento con il crowfunding si è ora concluso: martedì ad Abbiategrasso verrà infatti inaugurato il nuovo stabile di largo Caduti del Lavoro, evento che segna la conclusione di un progetto di riqualificazione che restituisce sicurezza e valore a un’area che per oltre dieci anni è stata simbolo di degrado e incuria. L’edificio dismesso e abbandonato al suo destino, infatti, è stato per tutto questo periodo un elemento di forte preoccupazione per i residenti. "La situazione precedente all’intervento era nota – spiegano i portavoce dell’amministrazione comunale -: l’immobile versava in stato di completo abbandono, diventando un ricettacolo di microcriminalità e un luogo insicuro, come testimoniano i rinvenimenti passati di materiali provenienti da furti e sostanze stupefacenti, il tutto circondato da una vegetazione fuori controllo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
