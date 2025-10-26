Springsteen – Liberami dal nulla è un grido di salvezza

Una strada di terra che inizia ai confini del niente. Prendiamo in prestito le parole di un altro cantautore per raccontare l’impatto anomalo di Springsteen – Deliver me from Nowhere. Il film potenzialmente più convenzionale e celebrativo d’America che invece ha scelto di raccontare un artista a un passo dalla leggenda e a un passo dall’oblio. Un uomo svuotato a cui è stato sottratto qualcosa che non riesce ancora a spiegare. Non è un caso che il regista Scott Cooper lavori di sottrazione, appunto: lontano dal classicismo spudorato di certi biopic che raccontano l’umanità dietro gli artisti, Springsteen viene decostruito finché a emergere è proprio il nulla. 🔗 Leggi su Screenworld.it

