Springsteen - Liberami dal nulla chi è Jon Landau | l' analisi di Jeremy Strong che interpreta l' amico manager di Bruce
Abbiamo intervistato <strong>Jeremy Strong, l'attore che interpreta il produttore, manager e amico di Bruce Springsteen nel film biografico sulla rockstar Liberami dal nulla. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi sabato 25 ottobre 2025 nelle nostre sale, il nuovo film Springsteen: Liberami dal Nulla Multisala Modena: - La Famiglia Halloween 15.50 - After the Hunt – Dopo la Caccia 16.10 e 19.10 - La Vita va Così 16.40 e 22.00 - Le Città di Pianura 17.45 - Tre Ciot - facebook.com Vai su Facebook
Il leggendario Bruce Springsteen e la nuova stella Jeremy Allen White a #CTCF con il film “Springsteen: Liberami dal Nulla” - X Vai su X
Springsteen - Liberami dal nulla, chi è Jon Landau: l'analisi di Jeremy Strong che interpreta l'amico manager di Bruce - Abbiamo intervistato Jeremy Strong, l'attore che interpreta il produttore, manager e amico di Bruce Springsteen nel film biografico sulla rockstar Liberami dal nulla ... Da comingsoon.it
Springsteen - Liberami dal nulla Recensione: un biopic imperfetto sul Boss dietro la musica - Jeremy Allen White mette tutto sè stesso nel ruolo del Boss in un biopic che lascia da parte la musica per indagare l'uomo, ma il risultato è altalenante. Secondo cinema.everyeye.it
Springsteen - Liberami dal nulla, trama e cast del film con Jeremy Allen White - Liberami dal nulla, tutto sul film con Jeremy Allen White nei panni del Boss ... Lo riporta tg24.sky.it