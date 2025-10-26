Spranghe machete e sangue | a Trento va in scena un folle sabato di violenza

Un pomeriggio e una notte di folle violenza quelli vissuti a Trento sabato 25 ottobre, con una brutale rissa tra stranieri che ha avuto luogo sia sotto gli occhi attoniti dei passanti che col favore del buio. Il risultato? Sangue versato e gli strascichi dell’accaduto, con annessa paura, che si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

