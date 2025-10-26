Sportello antiviolenza la visita di Cecchettin
Ci sarà anche Gino Cecchettin, per porre l’attenzione sulle attività della Fondazione Giulia Cecchettin e per promuovere un cambiamento profondo tra le giovani generazioni sui temi del rispetto, consenso e parità di genere, martedì prossimo, alle 16,15 nella Sala Polivalente San Pietro di Palazzo Bellini a Comacchio, in occasione dei 10 anni di presenza dello Sportello Antiviolenza Iris. Un servizio del Comune lagunare, gestito dalla Coop. Sociale Girogirotondo e dal Centro Antiviolenza provinciale Centro Donna Giustizia. Ci saranno il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, per un incontro moderato da Annalisa Felletti, consigliera di Parità della Provincia, la presidente della Coop Griogirotondo Roberta Fogli, gli studenti degli istituti Comacchio e Porto Garibaldi, dei Centri di Aggregazione giovanile di Comacchio e San Giuseppe, le associazioni TemperaMenti e dell’Udi Spazio Donna mentre le conclusioni saranno affidate alla vice direttrice di Dipartimento e Prorettrice alla Diversità, Equità e Inclusione dell’ateneo Estense Tamara Zappaterra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
