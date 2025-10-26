Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti occhi puntati su Sinner

Giornata interessante per lo sport: di seguito l’intero programma per questa domenica 26 ottobre con gli orari e dove vedere gli eventi. Domenica ricca di sport. Gli amanti dei motori quest’oggi potranno sedersi comodi è godersi appieno il GP di Malesia per la MotoGP e il GP del Messico per la Formula 1. Mentre a Santiago del Cile termineranno i Mondiali di ciclismo su pista. In Cina, invece, proseguiranno i Mondiali di taekwondo. Oggi a dare spettacolo sarà anche il tennis, con lo finale ATP di Vienna: Sinner su misurerà contro il tedesco Alexander Zverev. Spazio anche ai campionati di volley, basket e rugby. 🔗 Leggi su Sportface.it

