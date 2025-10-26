Sport in tv oggi domenica 26 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 26 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP di Malesia per la MotoGP in prima mattinata e il GP del Messico per la F1 in prima serata. A Santiago del Cile si concluderanno i Mondiali di ciclismo su pista e l’Italia spera di chiudere in bellezza la propria avventura iridata, mentre in Cina continueranno i Mondiali di taekwondo e a Soelden si disputerà il gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Autentica abbuffata di tennis con le finali dei quattro tornei della settimana: Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev all’ATP 500 di Vienna, il brasiliano Joao Fonseca incrocerà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina all’ATP 500 di Basilea, la svizzera Belinda Bencic se la dovrà vedere con la ceca Linda Noskova nel WTA 500 di Tokyo, testa a testa tra le neozelandese Lulu Sun e la statunitense Ann Li nel WTA 250 di Guangzhou. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 26 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Contenuti che potrebbero interessarti

AVVISO STAMPA + SPORT OGGI , SABATO 25 OTTOBRE, A RECCO IL “LIGURIA ACTIVE DAY”, PRIMO EVENTO IN PIAZZA DI REGIONE LIGURIA E GAZZETTA ACTIVE PER PROMUOVERE MOVIMENTO E BENESSERE (LUNGOMARE BETTOLO, RECCO - facebook.com Vai su Facebook

Sport in tv oggi (domenica 19 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 19 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of ... Scrive oasport.it

Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv - Scoprite i migliori eventi sportivi di domenica 19 ottobre 2025: dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 alle finali ATP/WTA, con Lazio- Riporta libero.it

MotoGP oggi in tv, GP Malesia 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP della Malesia, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Secondo oasport.it