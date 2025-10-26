Sport e cronaca L’estate di Totò Schillaci

Lanazione.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PERUGIA - “L’estate di Totò Schillaci” (Derive Approdi) è il nuovo libro di Pippo Russo (foto). Sarà presentato giovedì alle 17.30, al Centro socio culturale di Ferro di Cavallo. Ne parlano con l’autore, l’assessore allo sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi e la giornalista de La Nazione Silvia Angelici. Presenta Stefano Vinti, Associazione Umbria Left. Pippo Russo, sociologo e giornalista, ha dedicato diversi studi all’analisi sociale dello sport. "L’“Estate di Totò Schillaci” – riassume lo scrittore – è un romanzo generazionale che guarda a un passaggio cruciale della storia italiana: la svolta fra gli Ottanta e i Novanta, tra illusione di grandezza e realtà di declino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sport e cronaca l8217estate di tot242 schillaci

© Lanazione.it - Sport e cronaca “L’estate di Totò Schillaci“

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Sport Cronaca L8217estate Tot242