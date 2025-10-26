Sport di squadra e alimentazione sana a scuola | Aics lancia un nuovo progetto

Forlitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sport di squadra e alimentazione sana a scuola”. E' il nuovo progetto promosso da Aics Comitato Provinciale Forlì–Cesena che prenderà il via a novembre e coinvolgerà tre scuole primarie di Forlì — Manzoni, Matteotti e Dante Alighieri — rivolgendosi alle classi prime, seconde e terze, per un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

