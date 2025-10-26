Speranza Bailey la Roma cerca estro e imprevedibilità | col Sassuolo avrà spazio

Due sconfitte nell’arco di pochi giorni, entrambe in casa e soprattutto senza segnare nemmeno un gol. Quest’ultimo dato è la nota più dolente della Roma di inizio stagione, una squadra che ha mostrato doti e margini di miglioramento, ma che non riesce a sintonizzarsi sulla stessa onda di un Gasperini che ha sempre fatto della prolificità in attacco un suo marchio di fabbrica. In attesa di un aiuto dal mercato ( via libera per Zirkzee ), il tecnico deve fare con ciò che ha in casa, e un’arma da sfruttare con sempre più frequenza è Leon Bailey, ormai pienamente ristabilito e giù utilizzato contro Inter e Viktoria Plzen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

