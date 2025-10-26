Speed skating | l’Italia fa incetta di podi a Inzell Lollobrigida Ghiotto e Giovannini pimpanti

Lungo weekend di gare alla Max Aichner Arena di Inzell (Germania), dove si è disputata una serie di test internazionali utili per prendere le misure alla stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia si è messa in bella mostra sul ghiaccio tedesco, ottenendo una serie di risultati che testimoniano il buon momento dello speed skating tricolore. Gli azzurri hanno monopolizzato le prime sette posizioni nelle mass start: Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida sono riusciti a fare festa, precedendo rispettivamente Davide Ghiotto e Michele Malfatti e Giulia Presti e Laura Peveri. 🔗 Leggi su Oasport.it

