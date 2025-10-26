Spazio a Musica per gli Occhi In mostra le opere di Consonni

Dipinti ispirati a brani musicali di ogni genere ed epoca, opere in cui è centrale il binomio musica e vinili, con i dischi che diventano parte integrante della tela e assumono una nuova identità. Una mostra che valorizza le connessioni tra le diverse forme d’arte. È l’esposizione dal titolo “ Musica per gli Occhi-Experience 2025 ”, la nuova personale dell’artista medese Mattia Consonni, inaugurata ieri sera alla Sala civica Radio e aperta, su iniziativa del Comune, fino al 16 novembre. L’evento avrà le vesti di un format innovativo. Le opere di Consonni faranno infatti da cornice e da ispirazione per un fitto calendario di appuntamenti: per 3 settimane attorniati dall’esposizione ci saranno concerti, incontri, spettacoli teatrali e di danza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spazio a “Musica per gli Occhi”. In mostra le opere di Consonni

