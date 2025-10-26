Spaventoso incidente vicino all' ex distretto militare | 7 feriti in uno scontro frontale

Incidente frontale tra due autovetture, una Audi e una Lancia, è avvenuto intorno all'una di domenica 26 ottobre in via Fuiani, altezza ex distretto militare, a Foggia. Pesantissimo il bilancio: sette persone ferite, tutte trasportate in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i.

